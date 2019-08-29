Под стенами Верховной Рады Украины проходит несколько мирных акций. Об этом сообщает Укринформ.

Активисты акции ВимкниРосійське хотят напомнить новой власти, что изменение фамилий во властных кабинетах не означает изменения избранного Украиной курса на очищение от влияния России.

В это же время другие активисты проводят акцию в поддержку избирательных прав внутренне перемещенных лиц. Они встречают народных депутатов на подходе к зданию парламента и вручают им поздравительные открытки с информацией о восстановлении избирательных прав для внутренне перемещенных лиц и всех мобильных категорий граждан.

Некоторые активисты протестуют против кнопкодавства. Они стоят с плакатами: "Не трогай кнопки ближнего своего", "Когда непонятно - читай", "Сомневаться полезно".

Cмотрите фотогалерею: Под Радой проходят несколько акций протеста

В общей сложности под парламентом собрались более 100 человек. Порядок обеспечивают несколько десятков правоохранителей. Ситуация пока спокойная.

Напомним, первое заседание парламента девятого созыва сегодня началось в 10:00.

Корреспондент.net будет вести онлайн-трансляцию заседания, которое может затянуться до утра 30 августа.

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Источник: korrespondent.net