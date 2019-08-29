В Полтавской области мужчина изнасиловал шестилетнего ребенка

В селе Светлогорское Кобелякского района район Полтавской области местный житель изнасиловал шестилетнюю девочку. Об этом в среду, 29 августа, сообщило местное издание Эхо.

Отмечается, что мужчина 1996 года рождения был в гостях у своей знакомой, матери пострадавшего ребенка, где проходило застолье.

По словам мужчины, он попрощался с женщиной и планировал идти, но ее дочь якобы попросила провести его. По дороге местный житель изнасиловал ребенка.

Правоохранители задержали подозреваемого. Против него открыто уголовное производство по статье об изнасиловании (ч. 4 статьи 152 УК Украины). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности и до сих пор находился на условном сроке наказания.

Девочку госпитализировали в Кобелякскую центральную районную больницу.

Несколькими днями ранее в Полтаве прохожие спасли девочку от изнасилования. Мужчина затащил ребенка в кусты и пытался изнасиловать.

А в Николаеве мальчик побил педофила, который пытался его изнасиловать.

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Источник: korrespondent.net