В Полтавской области мужчина изнасиловал шестилетнего ребенка

В селе Светлогорское Кобелякского района район Полтавской области местный житель изнасиловал шестилетнюю девочку. Об этом в среду, 29 августа, сообщило местное издание Эхо.
Отмечается, что мужчина 1996 года рождения был в гостях у своей знакомой, матери пострадавшего ребенка, где проходило застолье.
По словам мужчины, он попрощался с женщиной и планировал идти, но ее дочь якобы попросила провести его. По дороге местный житель изнасиловал ребенка.
Правоохранители задержали подозреваемого. Против него открыто уголовное производство по статье об изнасиловании (ч. 4 статьи 152 УК Украины). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности и до сих пор находился на условном сроке наказания.
Девочку госпитализировали в Кобелякскую центральную районную больницу.
Несколькими днями ранее в Полтаве прохожие спасли девочку от изнасилования. Мужчина затащил ребенка в кусты и пытался изнасиловать.
А в Николаеве мальчик побил педофила, который пытался его изнасиловать.
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Источник: korrespondent.net
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