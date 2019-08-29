Депутаты в Раде подписывают присягу и получают удостоверения

Новоизбранные депутаты Верховной Рады после принятия присяги на торжественном заседании в сессионном зале прошли в кулуары второго этажа, где у столов регистрации подписывают текст присяги. Об этом сообщает Укринформ.

По информации СМИ, парламентарии получают нагрудные знаки и удостоверения народных депутатов. Они стоят в очереди.

Черга новообраних депутатів за отриманням посвідчення pic.twitter.com/KD8krDnabd — ЧЕСНО (@chesno_movement) 29 августа 2019 г.

Депутатський набір від працівників апарату @Batkivshchyna та ЦВК pic.twitter.com/xYMf419gkW — ЧЕСНО (@chesno_movement) 29 августа 2019 г.

Журналистов также пропустили в кулуары, поскольку во время торжественного заседания они работали в кулуарах третьего этажа.

Первое пленарное заседание Верховной Рады IX созыва должно начаться в 13.00.

Напомним, Корреспондент.net ведет онлайн-трансляцию заседания, которое может затянуться до утра 30 августа.

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Источник: korrespondent.net