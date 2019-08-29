Лента RSS
Подписаться на ленту
29 августа 2019, четверг, 12:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,3
29. 08. 2019

Депутаты в Раде подписывают присягу и получают удостоверения

Новоизбранные депутаты Верховной Рады после принятия присяги на торжественном заседании в сессионном зале прошли в кулуары второго этажа, где у столов регистрации подписывают текст присяги. Об этом сообщает Укринформ.

По информации СМИ, парламентарии получают нагрудные знаки и удостоверения народных депутатов. Они стоят в очереди.

Черга новообраних депутатів за отриманням посвідчення pic.twitter.com/KD8krDnabd

— ЧЕСНО (@chesno_movement) 29 августа 2019 г.
 

Депутатський набір від працівників апарату @Batkivshchyna та ЦВК pic.twitter.com/xYMf419gkW

— ЧЕСНО (@chesno_movement) 29 августа 2019 г.

Журналистов также пропустили в кулуары, поскольку во время торжественного заседания они работали в кулуарах третьего этажа.

Первое пленарное заседание Верховной Рады IX созыва должно начаться в 13.00.

Напомним, Корреспондент.net ведет онлайн-трансляцию заседания, которое может затянуться до утра 30 августа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос — считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.