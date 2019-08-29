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29. 08. 2019

Гончарука выдвинули на пост премьера

Партия Слуга народа внесла в Верховную Раду кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министром. Об в четверг, 29 августа, в кулуарах парламента сообщил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

По его словам, кандидатура Гончарука уже внесена для включения на голосование.

Как известно, голосование о назначении правительства запланировано на 16:00. За Кабмин будут голосовать пакетом. Отдельно будут рассмотрены кандидаты на пост глав МИД и Минобороны, которые вносит президент.

В Слуге народа ранее заявили, что сегодняшнее заседание продлится до тех пор, пока не будут решены кадровые вопросы, и может затянуться до ночи.

Корреспондент.net ведет онлайн-трансляцию заседания Рады.

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Источник: korrespondent.net

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