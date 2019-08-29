Президент Бразилии удалил оскорбительный комментарий в адрес жены Макрона

Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил свой комментарий к сатирическому коллажу в Facebook, на котором президенты Франции и Бразилии были изображены с супругами.

Отметим, скандал разгорелся после того, как в сети были опубликованы снимки Жаира Болсонару и Эммануэля Макрона с первыми леди Бразилии и Франции, которые сопровождались подписью: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?".

Вскоре под коллажем появился комментарий самого Болсонару: "Не унижайте мужика, ЛОЛ".

Причем, этот комментарий вызвал гораздо больше критики, чем сам коллаж. Президента Бразилии обвинили в неуважительном поведении.

Напомним, на саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии.

Однако Бразилия отказалась от помощи стран G7. А глава администрации Болсонару предположил, что эти ресурсы более актуальны для лесовосстановления Европы, а также напомнил Макрону о пожаре в соборе Парижской богоматери.

Ранее Макрон назвал ситуацию с пожарами в Амазонии международным кризисом, призвав страны Большой семерки обсудить эту проблему на саммите в Биаррице.

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Источник: korrespondent.net