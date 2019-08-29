В первый день работы Верховной Рады IX созыва в здании парламента открылась столовая. Ассортимент в ней не поменялся, но блюда подорожали. Об этом сообщает Страна в четверг, 29 августа.

После торжественного заседания новоизбранного парламента в 10:20 был объявлен перерыв до 13:00, многие отправились в столовую, чтобы перекусить. В том числе, певцы хора. Они заняли столы в буфете, депутаты в основном едят стоя.

Меню для новых избранников народа не изменилось по сравнению с прошлым годом, но его позиции подорожали. Так, бутерброд с семгой обойдется депутатам в 48,36 грн, а раньше он стоил 39 грн. Бутерброд с икрой вместо 44 грн стоит 55,98 грн. Кекс раньше стоил 14 грн, а сейчас 19 грн.

Чашка кофе стоит 20 грн, салат Цезарь - 40,45 грн, борщ с говядиной - 45,67 грн, свиные котлеты - 55,45 грн, котлета по-киевски - 46,49 грн, гречка - 12,04 грн, пюре - 18,8 грн.

Cмотрите фотогалерею: Меню в Верховной Раде подорожало

Как сообщалось, сегодня состоялось торжественное заседание новой Рады, на котором нардепы приняли присягу. Сейчас депутаты получают удостоверения от ЦИК.

Первое заседание начнется в 13:00. Корреспондент.net ведет онлайн-трансляцию заседания Рады.

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Источник: korrespondent.net