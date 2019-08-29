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29. 08. 2019

В лагере на Прикарпатье отравились дети

В Червонограде Львовской области произошло массовое отравление, в больницу доставили четырех детей в возрасте 14-15 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что в Червоноградский отдел полиции 28 августа около 04.00 поступило сообщение от медиков о том, что в инфекционное отделение местной больницы доставлены четверо детей.

Полицейские установили, что несовершеннолетние могли отравиться в развлекательном лагере в Ивано-Франковской области. Там они питались перед отъездом домой. У подростков медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию, их состояние - стабильное.

Все обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Накануне сообщалось, что в Железном Порту пять детей отравились креветками. Всего с отравлением госпитализировали семь человек, среди которых пять детей. Все пострадавшие из Ровенской области.

Напомним, что ранее на отдыхе в Прикарпатье массово отравились дети.

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Источник: korrespondent.net

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