В лагере на Прикарпатье отравились дети

В Червонограде Львовской области произошло массовое отравление, в больницу доставили четырех детей в возрасте 14-15 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что в Червоноградский отдел полиции 28 августа около 04.00 поступило сообщение от медиков о том, что в инфекционное отделение местной больницы доставлены четверо детей.

Полицейские установили, что несовершеннолетние могли отравиться в развлекательном лагере в Ивано-Франковской области. Там они питались перед отъездом домой. У подростков медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию, их состояние - стабильное.

Все обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Накануне сообщалось, что в Железном Порту пять детей отравились креветками. Всего с отравлением госпитализировали семь человек, среди которых пять детей. Все пострадавшие из Ровенской области.

Напомним, что ранее на отдыхе в Прикарпатье массово отравились дети.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net