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29. 08. 2019

Одному из нардепов отказываются выдать удостоверение

Руководитель аппарата Верховной рады отказываются выдавать самовыдвиженцу Сергею Рудыку удостоверение народного депутата. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает РБК-Украина.

"Я сегодня не смогу голосовать. Я вызвал "102", который уже едет", - заявил Рудык, отметив, что сейчас имеет только временное удостоверение.

Отмечается, что самовыдвиженцу по округу номер 198 Сергею Рудыку, аппарат ВР не дает постоянное удостоверение нардепа и карточку голосования, обосновывая это письмом из ЦИК.

Ранее Верховный суд Украины отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 Черкасской области, согласно которому самовыдвиженец Сергей Рудык был признан избранным народным депутатом. Решение было принято по иску кандидата в депутаты от партии Слуга народа Наталии Дьяченко.

Как сообщалось, сегодня депутаты в Раде подписывали присягу и получали удостоверения.

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Источник: korrespondent.net

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