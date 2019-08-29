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29. 08. 2019

Пакистан провел успешный запуск баллистической ракеты

Пакистан в ночь на четверг удачно осуществил испытательный запуск баллистической ракеты класса земля-земля Газнави. Об этом сообщает DND со ссылкой на генерал-майора Азифа Гафура

"Пакистанские военные успешно провели пробный запуск наземной баллистической ракеты класса Газнави. Она способна доставлять боеголовки разных типов на расстояние до 290 километров", - говорится в сообщении.

Пакистанское военное руководство поздравило команду, которая занималась разработкой и испытаниями этой ракеты, с успехом.

Инженеров также поздравили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан, которые, кроме этого, выразили свои поздравления и всей пакистанской нации.

Pakistan successfully carried out night training launch of surface to surface ballistic missile Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads upto 290 KMs. CJCSC & Services Chiefs congrat team. President & PM conveyed appreciation to team & congrats to the nation. pic.twitter.com/hmoUKRPWev

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) 29 августа 2019 г.

Напомним, 5 августа правительство Индии решило лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса, что привело к обострению отношений между Индией и Пакистаном. Правительство страны начало переброску тысячи военных в этот регион.

В ответ на это Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией. Также комитет нацбезопасности Пакистана постановил пересмотреть все двусторонние договоренности с Индией.

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Источник: korrespondent.net

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