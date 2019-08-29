Слуга народа готовит альтернативу коалиционному соглашению

Депутаты от партии Слуги народа на первом заседании Верховной рады нового созыва подпишут документ, альтернативный коалиционному соглашению. Об этом заявил народный депутат от Слуги народа Александр Корниенко, сообщает РБК-Украина в четверг, 29 августа.

Он утверждает, что партия была готова обсуждать возможные форматы правящей коалиции в парламенте нового созыва.

"Мы ждали предложения и не дождались. А почему мы должны предлагать? Сейчас эта дискуссия уже не актуальна, учитывая, что через полчаса будет первое заседание нашей фракции. Нет никакой коалиции. Уже поздно", - заявил Корниенко.

Он также отметил, что ожидается документ на замену коалиционного соглашения.

"Я не знаю, как его правильно назвать. Это будет план нашей фракции или программа нашей фракции. Потому что это, к сожалению, не урегулировано. Ведь мы не имеем права коалиции как монобольшинство, но дальше не урегулировано, как заменяются какие названия. Надо нам принимать коалиционное соглашение? Я думаю, что будет какой-то документ, в котором будут выписаны все эти приоритеты", - добавил депутат.

Как сообщалось, сегодня состоялось торжественное заседание новой Рады, на котором нардепы приняли присягу. Сейчас депутаты получают удостоверения от ЦИК.

Первое заседание начнется в 13:00. Корреспондент.net ведет онлайн-трансляцию заседания Рады.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net