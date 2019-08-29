Названа возможная дата возвращения Сенцова

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз анонсировал освобождение удерживаемых в России украинских заключенных уже в пятницу, 30 августа. Об этом он сказал журналистам после торжественного заседания Верховной Рады в четверг, 29 августа, сообщает Интерфакс Украина.

"Олег Сенцов в (московском СИЗО – ред.) Лефортово. По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе", - сказал Чийгоз.

Вместе с тем, он отметил, что информация предварительная и возможны изменения. Однако, по его словам, "вопрос поставлен на рельсы и будет отработан".

Ранее СМИ сообщали, что украинский режиссер перевезен в московское СИЗО в рамках подготовки обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.

Отметим, ожидалось, что обмен состоится 28-29 августа, но накануне адвокат Валентин Рыбин, участвующий в процессе, сообщил, что обмен откладывается.

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Источник: korrespondent.net