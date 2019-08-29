На Харьковщине мужчина угрожал мечом врачу

В Харьковской области пьяный мужчина с мечом пришел на прием к врачу и потребовал измерить ему давление. В итоге его задержали за вооруженное нападение на медика. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел 27 августа в помещении амбулатории в селе Высочиновка Змиевского района. Как выяснилось, около 14:00 мужчина пришел в больницу чтобы измерить давление и принес с собой меч. Семейный врач сделала замечание пациенту, но в ответ он начал материться и угрожать физической расправой. После этого он достал из чехла меч и приставил его к медику.

На данный момент 59-летнего ранее судимого местного жителя задержали. Задержанному уже сообщили о подозрении по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.

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Источник: korrespondent.net