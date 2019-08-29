Слуга народа утвердила часть нового Кабмина

Большинство депутатов в Верховной Раде будет поддерживать кандидатуру замглавы офиса президента Алексея Гончарука на должность премьер-министра. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил нардеп от партии Слуга народа, представитель президента в Кабмине Андрей Герус, пишет Интерфакс-Украина.

"Гончарук будет премьером", - сказал Герус в кулуарах парламента.

Нардеп от Слуги народа Роксолана Пидласа сообщила, что президент Владимир Зеленский на заседании фракции предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.

Другой "слуга народа" Никита Потураев сообщил, что Зеленский предложит замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора, и.о. главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова на руководителя СБУ.

"Как ожидалось, Алексей Гончарук – премьер, Руслан Рябошапка – генпрокурор, Иван Баканов – глава СБУ, Оксана Маркарова – министр финансов, Владимир Бородянский – министр будущего объединенного министерства по молодежной политике, культуре, спорту. По Минздраву вы увидите, там будет очень приятная неожиданность с точки зрения и лица, и профессионализма, и очень большой сторонник реформ", - сказал он.

"Алексей Оржель будет министром энергетики и экологии. Мы поддержим, проголосуем", - сообщил также Герус.

В свою очередь, нардеп Богдан Яременко сообщил, что на должности вице-премьер-министра по европейской интеграции и министра иностранных дел страны предлагаются кандидатуры Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко.

Отметим, В Слуге народа ранее заявили, что сегодняшнее заседание продлится до тех пор, пока не будут решены кадровые вопросы, и может затянуться до ночи.

Корреспондент.net ведет онлайн-трансляцию заседания Рады.

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Источник: korrespondent.net