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29. 08. 2019

Рынок земель увеличит ВВП Украины на 2% - Всемирный банк

Открытие рынка земли будет способствовать росту ВВП на 2% в течение последующих лет. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, сообщает в среду, 28 августа, Укринформ.

Соответствующее заявление она сделала во время подписания соглашения о займе на реализацию программы по частным инвестициям в сельское хозяйство между Всемирным банком и Министерством финансов.

"Открытие рынка земли с одновременным улучшением адресности субсидий, внедрение мероприятий по улучшению производительности и прозрачности агросектора - все это может способствовать дополнительному росту ВВП более чем на 2% в течение следующих лет", - сказала Кахконен.

В пресс-релизе также отмечается, что реализация указанной программы поможет жизнеспособности рынка земли сельскохозяйственного назначения, стимулируя инвестиции в повышение производительности, а также создаст условия для использования земли в качестве залога, особенно для кредитования малых и средних фермерских хозяйств.

Напомним, в феврале 2019 года был продлен запрет на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Позже президент Зеленский пообещал открыть рынок земли в 40 млн гектаров.

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Источник: korrespondent.net

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