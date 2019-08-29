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29. 08. 2019

Меркель после Зеленского поговорила с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате для дальнейшей реализации минских соглашений, сообщили в четверг, 29 августа, в кабмине ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между лидерами.

"Касаясь Украины, собеседники договорились продолжать подготовку к саммиту в нормандском формате (Германия, Франция, Россия, Украина) для дальнейшей реализации минских соглашений", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу Ангелой Меркель.

Напомним, встреча в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели. Об этом сказано в совместной декларации лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции.

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Источник: korrespondent.net

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