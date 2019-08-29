За Богатыреву внесли залог

За бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву внесли залог в размере шести млн гривен, но она еще пребывает в СИЗО. Об этом в четверг, 29 августа сообщает ЛБ.ua со ссылкой на адвоката Богатыревой Дмитрия Беляева.

"Вопрос находится в процессе", - сказал он. По его словам, залог внесли, но Богатырева пока еще в СИЗО.

Он не уточнил, кто внес за нее залог, однако еще вчера сообщалось, что за Богатыреву может внести нардеп Вадим Новинский.

Напомним, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева и постановил арестовать Богатыреву на 60 дней с альтернативой залога в шесть млн гривен.

Напомним, Богатырева была задержана в аэропорту Киев. Она прилетела рейсом из Минска. Во время прохождения пограничного контроля на нее сработала база данных. Пограничники установили, что в отношении нее есть поручение от правоохранительных органов и, собственно, после этого она была передана сотрудникам Нацполиции.

Позже стало известно, что Богатырева проведет ночь в СИЗО.

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Источник: korrespondent.net