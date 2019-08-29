Депутаты-самовыдвиженцы объединятся в группу За будущее

В Верховной Раде IX созыва 23 депутата, которые выиграли выборы в порядке самовыдвижения, решили объединиться в группу За будущее. Об этом сообщил журналистам депутат Дмитрий Лубинец, передают Українські Новини в четверг, 29 августа.

"На данное время подписались 23 народных депутата. Название - За будущее", - сказал он, не уточнив при этом, кто кроме него войдет в группу.

29 августа утром состоялось торжественное заседание Рады нового созыва, на котором депутаты приняли присягу. Днем, в 13:00, началась первая сессия нового парламента. В повестке дня 27 вопросов.

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Источник: korrespondent.net