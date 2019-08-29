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29. 08. 2019

В новой Раде создали пять фракций

Верховная Рада девятого созыва в первый день работы в четверг, 29 апреля, создала пять фракций и одну депутатскую группу в парламенте.

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков зачитал на слух названия всех фракций и депутатских групп:

  • Фракция Слуга народа, 254 нардепа, председатель фракция Давид Арахамия;
  • Оппозиционная платформа - За жизнь, 44 нардепа, сопредседатели фракции Юрий Бойко и Вадим Рабинович;
  • Европейская солидарность, 27 нардепов, сопредседатели фракции Артур Герасимов и Ирина Геращенко;
  • ВО Батькивщина, 25 нардепов, председатель фракции - Юлия Тимошенко;
  • Голос, 17 нардепов, председатель фракции Сергей Рахманин;
  • Депутатская группа За майбутнє - 23 нардепа, сопредседатели Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

Также Слуга народа, которая представляет монобольшинство в Раде, планирует сформировать коалицию самостоятельно.

Как сообщалось, в Раду прошли 25 нардепов Евросолидарности, но позже к фракции присоединились два самовыдвиженца - Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.

Напомним, Корреспондент.net ведет онлайн-трансляцию заседания, которое может затянуться до утра 30 августа.

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Источник: korrespondent.net

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