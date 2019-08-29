Новый лидер Запада. Чего добивается Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошедшем саммите Большой семерки окончательно утвердился на пути к позиции лидера Евросоюза и всего западного мира.

Этому способствует собирающаяся в отставку канцлер ФРГ Ангела Меркель, занятый вопросами Brexit премьер Британии Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп, у которого Америка на первом месте.

Конфликт на Донбассе, горящие леса Амазонии, ядерная сделка с Ираном. Корреспондент.net рассказывает, как Макрон пытается стать главным мировым политиком.

Лидерство в ЕС и конфронтация с Меркель

О том, что новым политическим центром Евросоюза становится Франция пресса писала еще в начале прошлого года, когда внимание Меркель было поглощено попытками удержаться на посту, но нужно было принимать решения в связи с болезненным выходом Британии.

Если раньше все летели в Берлин, то теперь первым делом посещают Париж. Так поступил новый канцлер Австрии Себастьян Курц, в Германии он полетел только через пять дней после визита во Францию. К слову, Макрон стал первым европейским политиком, принявшим кандидата Владимира Зеленского.

Европа занимала центральное место в программе кандидата Макрона, и сегодня он берет на себя ответственность как новый лидер Евросоюза, разобщенного и пошатнувшегося из-за Brexit.

"Макрон приобрел влияние из-за вакуума. Он заполнил пустоту, но ему будет непросто удержать позицию при отсутствии надежных союзников. Ему еще предстоит подтвердить умение убеждать, пусть он и умеет продвигать свою точку зрения", - считает директор Института Жака Делора Себастьен Майяр.

Весной этого года СМИ писали о конфронтации между Меркель и Макроном из-за разного видения будущего ЕС. В то время как Меркель хочет, чтобы Британия подольше оставалась в ЕС, Макрон хочет, чтобы Лондон быстрее покинул общий союз.

У них также разный взгляд на газопровод Северный поток-2 - канцлер Германии его поддерживает, а вот французский лидер выступает за ужесточение правил прокладки труб.

Макрон перенял инициативу по создани единой европейской армии и начал активно действовать на международной арене.

Поскольку Меркель объявила о своем уходе из политики в 2021, а в последние месяцы испытывает проблемы со здоровьем, Франция получила большой шанс стать новым неформальным лидером ЕС вместо Германии.

Президент пятой республики дал понять, что видит французское председательство в Совете Европы, которое началось 17 мая, как возможность для продвижения своей европейской повестки.

Потепление с Путиным и активизация нормандского формата

Макрон намерен возродить миссию Франции как посредника между державами и фактора мировой стабильности, начало которой положили президенты Де Голль и Миттеран. Для этого он решил вернуть РФ в круг западных держав. Макрон цитировал Достоевского и называл Россию "глубоко европейской страной".

За пять дней саммита Большой семерки, на котором собираются главы государств главных демократических экономик мира (США, Франция, Британия, Германия, Италия, Канада, Япония), Макрон принял в своей летней резиденции российского президента Владимира Путина.

Россия была исключена из этого международного клуба в 2014 году после аннексии Крыма. В прошлом году Макрон говорил о надежде на возвращение Москвы, но при условии продвижения в реализации минских соглашений. На встрече с Путиным глава пятой республики об этом напомнил.

Также произошли определенные подвижки по Украине. Стало известно, что Россия готовится вернуть на родину захваченных моряков и других украинцев, осужденных по разным статьям. Кроме того, договорились о встрече в нормандском формате впервые с 2016 года. Она планируется в сентябре.

На самой встрече G7 главным идеологом возвращения России стал американский президент Дональд Трамп. Его поддержала только Италия. По сообщениям СМИ, Трамп даже рассорился на этой почве с главами других государств и решил пригласить Путина на следующий саммит в качестве гостя.

Историк Франсуаза Том раскритиковала действия Макрона, обвинив его в принуждении Украины к капитуляции и принятии условй Кремля. Она отметила, что французский президент говорил о "недоразумениях" и "раздражающих факторах", забыв о том, что есть жертва и агрессор.

"Российский режим всегда реформировался и даже либерализовался после серьезных военных поражений или неудач во внешней политике. Если мы сейчас преподнесем России на блюдечке, то у преемников Путина не будет никакой необходимости менять политику", - пишет историк на страницах газеты Libération.

Налаживание диалога Трампа с Ираном

Появление министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа стало главной неожиданностью саммита. Как известно, отношения между Западом и Ираном значительно усложнились после выхода Трампа из ядерной сделки.

Как отмечает Washington Post, это была личная инициатива президента Франции, о которой он не проинформировал остальных коллег. В пятницу, накануне саммита, они встречались в Париже.

СМИ не сомневаются, что реальной целью было заставить лицом к лицу столкнуться иранских и американских представителей.

Макрон уклонился от прямого ответа на вопрос, готова ли Франция выступить посредником в новых переговорах с Ираном. Но, похоже, эта тактика сработала: Трамп вызвался встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани и отметил, что США не хотят смены режима в этой стране.

На встрече в Биаррице Макрон предложил свой вариант выхода из тупика - отменить санкции на поставки иранской нефти в Индию и Китай или предоставить Ирану экономическую помощь.

Однако Трамп категорически отказался обсуждать любые варианты уступок, а в Тегеране отказываются от встречи до возвращения США в ядерную сделку.

Спасение лесов Амазонии

Конкретное решение на саммите Большой семерки было принято лишь по поводу джунглей Амазонии, пораженных огнем на огромных площадях. Из мировых лидеров Макрон наиболее решительно выступил в защиту амазонских лесов.

На то, чтобы остановить экологическую катастрофу, угрожающую атмосфере всей планеты, G7 решила направить 22 миллиона долларов.

"Средства перечисляются немедленно. Франция также предлагает в ближайшие часы предоставить конкретную помощь от военных", - заявил Макрон.

Поцелуй Мелании, Украина и Путин. Итоги G7

Заявления президента Франции вызвало недовольство у президента Бразилии Жаиру Болсонару.

"Недопустимо, чтобы президент Макрон выступал с неуместными и необоснованными нападками в адрес Амазонии, маскируя свои истинные намерения за идеей стран G7 по "спасению Амазонии", словно это колония или земля, которая никому не принадлежит", - написал он в Twitter.

Болсонару отказался от финансовой помощи, но объявил, что подключит бразильскую армию к тушению пожаров.

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Источник: korrespondent.net