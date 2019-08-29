В ВР объявили создание монокоалиции Слуги народа

Коалиции в Верховной Раде не будет, ее права получит фракция Слуги народа, в состав которой вошли 254 народных депутатов. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил на первом заседании Верховной Рады девятого созыва временный председатель Дмитрий Разумков.

"Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция Слуга народа насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство от количественного состава Верховной Рады Украины. И согласно Конституции Украины имеет права коалиции в Верховной Рады", - сказал он.

Напомним, 29 августа утром состоялось торжественное заседание Рады нового созыва, на котором депутаты приняли присягу. Днем, в 13:00, началась первая сессия нового парламента.

Как сообщалось, в новой Раде зарегистрированы пять фракций и одна депутатская группа.

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Источник: korrespondent.net