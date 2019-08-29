Туск и Зеленский обсудили саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского Совета Дональдом Туском, сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны обсудили ход и основные результаты саммита G7, который состоялся 24-26 августа во Франции. По информации пресс-службы, Зеленский положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России в G7.
Также президент поблагодарил собеседника за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по приглашению нашего государства принять участие в следующем саммите «семерки» в США в 2020 году.
Со своей стороны Туск заверил в неизменной позиции ЕС в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Возвращение России. G7 снова может стать G8
Ранее сообщалось, что Зеленский и Туск поговорили по телефону. Политики обсудили возможное возвращение России в Большую восьмерку.
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Источник: korrespondent.net
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