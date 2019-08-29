Лента RSS
Подписаться на ленту
29 августа 2019, четверг, 15:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,32
29. 08. 2019

Туск и Зеленский обсудили саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского Совета Дональдом Туском, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили ход и основные результаты саммита G7, который состоялся 24-26 августа во Франции. По информации пресс-службы, Зеленский положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России в G7.

Также президент поблагодарил собеседника за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по приглашению нашего государства принять участие в следующем саммите «семерки» в США в 2020 году.

Со своей стороны Туск заверил в неизменной позиции ЕС в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Возвращение России. G7 снова может стать G8

Ранее сообщалось, что Зеленский и Туск поговорили по телефону. Политики обсудили возможное возвращение России в Большую восьмерку. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос — считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.