На границе Беларуси и Литвы задержан россиянин с 2 кг янтаря

Гражданин России на легковушке пересекал зеленый коридор. По нему двигаются граждане, не имеющие товаров для декларирования. При досмотре сотрудники таможни обнаружили пять кусков янтаря, от 300 до почти 500 граммов.

Как рассказали в ГТК, крупные камни янтаря были спрятаны в карманах и представлены сотрудникам белорусской таможни, как сувениры. Однако проведенная экспертиза подвтердила, что это необработанный янтарь. Согласно закону, вывозить такие камни с территории ЕАЭС запрещено для физлиц. В отношении россиянина начат административный процесс.