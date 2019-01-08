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01. 08. 2019

МЧС спасли 87-летнюю женщину на пожаре в Волковыске

Об этом сообщает Гродненское областное управление МЧС.

Спасатели получили тревожное известие о пожаре 31 июля. Сосед пожилой женщины сообщил о дыме, идущем из окон квартиры на первом этаже. Прибывшие на место сотрудники МЧС нашли лежавшую без сознания на полу женщину. Им удалось ее спасти.  Вызванная бригада медиков оказала первую помощь, затем потерпевшую госпитализировали с признаками отравления едким дымом.

Предварительно полагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
 

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