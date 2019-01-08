Брестские пограничники задержали нелегала из России

Нарушителя обнаружили 30 июля в пункте пропуска "Буг". Гражданин России, житель Тюмени, находился под вагоном грузового поезда, следовавшего в Евросоюз через польско-белорусскую границу, сообщает Госпогранкомитет.

Россиянин пояснил, что выжидал, пока поезд начент свое следование, чтобы затем забраться на него. Однако сотрудники Госпогранкомитета вовремя его обнаружили и сняли с поезда. Мужчина, при котором были паспорт и сменная одежда, не стал скрывать свой умысел и во всем признался. Причиной нарушения границы стало желание обрести более достойную жизнь в странах ЕС, сообщает БелТА.

Житель Тюмени привлечен к административной ответственности по статье о незаконном пересечении границы и нарушении режима в пункте пропуска. Возможное наказание - штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.

