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01. 08. 2019

Брестские пограничники задержали нелегала из России

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

Нарушителя обнаружили 30 июля в пункте пропуска "Буг". Гражданин России, житель Тюмени, находился под вагоном грузового поезда, следовавшего в Евросоюз через польско-белорусскую границу, сообщает Госпогранкомитет.

Россиянин пояснил, что выжидал, пока поезд начент свое следование, чтобы затем забраться на него. Однако сотрудники Госпогранкомитета вовремя его обнаружили и сняли с поезда. Мужчина, при котором были паспорт и сменная одежда, не стал скрывать свой умысел и во всем признался. Причиной нарушения границы стало желание обрести более достойную жизнь в странах ЕС, сообщает БелТА.

Житель Тюмени привлечен к административной ответственности по статье о незаконном пересечении границы и нарушении режима в пункте пропуска. Возможное наказание - штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.
 

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