Президенты Беларуси и Узбекистана приняли совместное заявление

По итогам переговоров Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев приняли совместное заявление, в котором обозначается, что Беларусь и Узбекистан развивают многоплановое взаимодействие как равноправные, суверенные государства на основе долгосрочного партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

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Наиважнейшее значение, согласно документу, стороны придают расширению торгово-экономического сотрудничества. Лидеры двух стран сделали акцент на результативной работе межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, деятельность которой послужила важным катализатором в реализации взаимовыгодных проектов.

В заявлении отмечается, что главы государств увидели положительную динамику во взаимной торговле, имеющийся потенциал для увеличения объемов товарооборота и обеспечения его сбалансированности. Также Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев считают важным этапом дальнейшее усиление кооперации в сфере инноваций и ИКТ, сельского хозяйства, машиностроения, текстильной, кожевенной и пищевой промышленности, фармацевтики и других отраслях экономики, в том числе с последующим выходом на рынки третьих стран, сообщает sb.by.

Беалрусь и Узбекистан планируют развивать сотрудничество в сфере транспортно-логистических коммуникаций, создавать условия для увеличения грузооборота. Также развитие взаимодействия планируется в сфере научно-технического сотрудничества и обмена передовым опытом между министерствами, ведомствами, университетами и научными организациями двух стран.