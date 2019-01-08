В Минске подведены итоги I Форума регионов Беларуси и Узбекистана. В течение двух дней, в рамках трех секций обсуждались вопросы промышленной кооперации, сектора АПК, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах.

В рамках работы Форума заключено 12 соглашений на уровне регионов о межрегиональном сотрудничестве. Также подписан пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной, а также социальной сферах.

Александр Огородников, заместитель министра промышленности Беларуси, в своем выступлении сделал акцент на нескольких моментах, которые с точки зрения управленческих решений будут помогать бизнесу и отметил: «Первое – это дорожная карта сотрудничества двух стран, которая была разработана в конце 2018 года и будет заполнена по результатам форума. Наша статистика товарооборота говорит о 157 млн долларов (за 2018 год – прим. ред.), узбекская сторона дает немного другие цифры, но общий ориентир - выйти на 1 млрд долларов».

Заместитель министра также отметил, что при таком большом товарообороте взаимных инвестиций пока немного: объем инвестиций в Беларусь из Узбекистана составил 3,8 млн долларов, а из Беларуси в Узбекистан – на сумму 6,5 млн долларов. Он также добавил, что в июне 2019 года в рамках межправительственной комиссии отдано поручение о подготовке Совета делового сотрудничества. По его мнению, это та форма, которая позволяет решать много вопросов в оперативном режиме.

На пленарном заседании 30 июля подписано соглашение о производственной и научно-технической кооперации. По словам представителя министерства, наиболее высокий уровень кооперационного сотрудничества в сфере сельскохозяйственного машиностроения. Так, МТЗ и холдинг «Бобруйскагромаш» возобновляют сотрудничество с коллегами из Узбекистана («Узагротехсаноатхолдинг») и планируют расширение присутствия на рынке.

Александр Огородников отметил кооперацию в сфере автомобилестроения, как весьма перспективную. Сегодня МАЗ вместе с ташкентскими коллегами реализуют совместный проект по сборке спецтехники на базе шасси белорусского завода. Начинали с трех машин, а до конца текущего года планируется не менее 100 машин.

«С моей точки зрения, реализации проектов помогут различные механизмы поддержки экспорта, уже подтвердившие свою жизнеспособность, - подчеркнул эксперт. - Есть примеры поставок продукции белорусских компаний на рынок Узбекистана компанией «Промагролизинг». Также есть соглашение с «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.» по Указу № 466 – это, наверное, на сегодня самый жизнеспособный указ, который работает в странах, являющихся нашими основными партнерами - России, Казахстане и Украине. Ну и конечно, Указ № 534 – это классическая экспортно-импортная схема.

Так что, условия созданы, осталось бизнесу найти те точки соприкосновения, которые позволят двигаться дальше».

В 2018 году из Беларуси в Узбекистан экспортировано товаров на сумму 113,6 млн дол. За период с января по май 2019 года товарооборот между странами составил 89 млн дол., белорусской продукции экспортировано на сумму 67,9 млн дол.

Заместитель премьер-министра Узбекистана Эльер Ганиев в эфире телеканала ОНТ заявил, что в 2019 году взаимный товарооборот Беларуси и Узбекистана может составить около 500 млн долларов.