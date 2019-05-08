Банк ВТБ (Беларусь) изменил размеры процентных ставок по вкладам физических лиц

С 1 августа текущего года ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) изменил размеры следующих процентных ставок по вновь принимаемым вкладам для физических лиц:

- по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Окно возможностей» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 9,57%, 10,62%, 12,94%, 12,94%, 12,94% годовых соответственно;

- по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Доходный» на срок 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 12,94% годовых;

- по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Дуэт в BYN» на срок 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 12,94% годовых;

- по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «ВТБ -Enter» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 9,67%, 10,72%, 12,94%, 12,94%, 12,94% годовых соответственно.