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05. 08. 2019

Банк ВТБ (Беларусь) изменил размеры процентных ставок по вкладам физических лиц

С 1 августа текущего года ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) изменил размеры следующих процентных ставок по вновь принимаемым вкладам для физических лиц:

- по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Окно возможностей» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 9,57%, 10,62%, 12,94%, 12,94%, 12,94% годовых соответственно;

- по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Доходный» на срок 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 12,94% годовых;

- по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Дуэт в BYN» на срок 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 12,94% годовых;

- по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «ВТБ -Enter» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 9,67%, 10,72%, 12,94%, 12,94%, 12,94% годовых соответственно.

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