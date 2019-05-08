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05. 08. 2019

Легковой автомобиль сбил лося в Брестском районе

Фото: УВД Брестского облисполкома

5 августа 39-летний мужчина, находящийся за рулем Volkswagen Passat, сбил лося, выскочившего на дорогу, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Автомобиль двигался по дороге М1/Е30 Брест - Минск - граница России. Неожиданно, на 28-ом километре трассы, к нему под колеса бросился лось. Водитель не успел адекватно отреагировать и сбил его. Автомобиль отбросило в канаву от удара. Лось погиб. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники ГАИ напоминают, что в подобных ситуациях необходимы внимательность на дороге и ремни безопасности.
 

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