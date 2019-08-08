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08. 08. 2019

Сеть магазинов «Остров чистоты и вкуса» присоединилась к партнерам карты рассрочки «Черепаха»

Приобрести товары в рассрочку по карте «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) теперь можно в магазинах «Остров чистоты и вкуса». Сегодня сеть насчитывает более чем 550 магазинов по всей стране. Срок рассрочки составит 1 месяц.

При совершении покупок в магазинах-партнерах банка с использованием карты «Черепаха» оплата производиться на условиях рассрочки платежей, а процентная ставка составляет всего 0,0001% годовых.

Оформить карту рассрочки можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, предоставив только паспорт. Плата за оформление карты не взимается.

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