Как сделать йогурт вкуснее, а вкус сыра утонченнее

Молочные продукты из Беларуси – это бренд, о котором знают далеко за пределами нашей страны. Любой разговор с иностранными гостями всегда сводится к одному и тому же: «Ваша «молочка» - это супер!». Интересно, а что думают профессионалы? Есть ли у них мнение насчет того, какая именно молочная продукция из Беларуси действительно лучшая?

Всегда лучшие

Уже шесть лет подряд компания «Савушкин продукт» представляет в Брюсселе на дегустационном конкурсе Superior Taste Award свою продукцию. И каждый год – торжество триумфа, высшие оценки и три «Золотые звезды» из трёх возможных, которые присуждают продуктам с исключительным вкусом. Самый известный триумфатор дегустации – греческий йогурт под торговой маркой «TEOS». В прошлом году лидер рынка греческих йогуртов Беларуси и России завоевал Сrystal award. Эту хрустальную премию можно взять, только если три года подряд получать за один и тот же продукт высшие оценки, демонстрируя стабильное качество. В этом году снова ожидаемый триумф и высшая награда - три «Золотые звезды».

Как правило, в слепой дегустации по выбору лучших продуктов принимают участие более 200 известных шеф-поваров, сомелье и профессиональных дегустаторов из нескольких десятков стран мира. Звезды, которыми они награждают, по значимости приравниваются к звездам Мишлен. И дотянуться до них действительно сложно… в нынешнем году около 40% участников уехали ни с чем.

Но, если продукт действительно хорош, члены жюри не скупятся на комплименты.

Представитель Греции, шеф-повар Николас Цикнакос восторженно перечисляет: «Цвет йогурта жемчужно-белый. Его аромат мягкий и свежий. Сливочный вкус и легкая кислинка хорошо гармонируют между собой, создавая неповторимый вкус. «TEOS» - очень нежный греческий йогурт».

Именитые шеф-повара отдали свои голоса и в пользу выдержанного сыра «Брест-Литовск», который получил две «Золотые звезды» конкурса и 87 баллов из 100 возможных. Как подметила шеф-повар из Испании Кристина Фигера, «этот сыр производит неизгладимое впечатление. У него прекрасный цвет и ломкая, зернистая текстура. Сыр просто тает во рту и способен стать прекрасным дополнением самой изысканной сырной тарелки».

Без внимания и заслуженных «Золотых звезд» не остались также классический творог 5%-ой жирности «Савушкин хуторок» и новинка - сыр «Брест-Литовск Пинский».

Как раскрыть и усилит вкус продуков: секреты профессионалов

Специалист по коррекции веса и психологии пищевых зависимостей Александра Порошина считает, что кисломолочные продукты обязательно должен быть в рационе: «Мне, например, было легко и приятно включить в рекомендацию по питанию греческий йогурт «TEOS». Он отвечает моим требованиям, как диетолога, прекрасно восполняя запас белка после тренировки. И к составу продукта у меня нет вопросов!»

А чтобы питание было разнообразным, да и вдруг кому-то скучно каждый день есть йогурт в чистом виде, конечно, нужно включать фантазию. Поможет в этом кулинар Елена Василевская, которая знает десятки вариантов приготовления чудных соусов на основе греческого йогурта.

Например, вкуснейший тартар. В «TEOS» добавьте давленный чеснок, мелко порубленные маринованные огурцы, зелень (укроп или петрушку), немного соли. Вуаля! Это действительно очень вкусно!

Сладкоежкам можно посоветовать приготовить как дополнение к сырникам или оладушкам соус из йогурта «TEOS» и меда. Способ приготовления тоже очень прост: добавьте в йогурт мед, лимонный сок, перемешайте – и можете подавать.

Что касается такого полезного и вкусного продукта как сыр, то гурманы советуют дегустировать его не иначе как на ужин. Сочетайте сыр «Брест-Литовск» с фруктами, а также овощами, зеленью, хлебом, джемом или медом. Классическая сырная тарелка обычно подается либо с маленькими емкостями для разных вариантов джема или меда, либо просто на деревянной доске — так вам и гостям будет интереснее экспериментировать с сочетаниями.

И не смешивайте сыры с другими блюдами: тогда для вас откроется удивительный мир новых вкусов.

Как правило, у членов жюри престижной дегустации Superior Taste Award, как у и всех истинных профессионалов, всегда есть пожелания и рекомендации производителям. «Савушкину» только одно: всегда оставаться собой.