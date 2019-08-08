В Минске представители бизнеса и эксперты обсудили постановление КГК о корректировке налоговой базы

7 августа на заседании Консультативно-координационного совещания деловых сообществ (ККС) представители бизнеса выразили тревогу в связи с выходом и вступлением в силу Постановления Комитета Госконтроля от 9 июля 2019 года №3 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 года №151».

Представители бизнес-сообщества уверены, что постановление Госконтроля вернуло к жизни формулировки указа № 488 от 2 октября 2012 года «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», который был отменен из-за негативного влияния на белорусский бизнес.

Постановлением утверждена инструкция, во второй части п.3 которой установлены три дополнительных основания для взысканий, которые не предусмотрены НК РБ:

на счета субъекта предпринимательской деятельности в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях поступала выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и при этом при наличии соответствующих объектов налогообложения в налоговые органы представлены налоговые декларации (расчеты) по налогам и сборам, уплачиваемым из выручки (валовой выручки), данные которых свидетельствуют об отсутствии этих объектов налогообложения, либо такие налоговые декларации (расчеты) не представлены в течение двух отчетных периодов подряд;

сумма денежных средств, поступившая на счета субъекта предпринимательской деятельности в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях за месяц, превысила 5000 базовых величин (на момент поступления денежных средств) и при этом представитель субъекта предпринимательской деятельности не располагает сведениями о фактических обстоятельствах осуществления предпринимательской деятельности, в результате которой поступили указанные средства;

фактически от имени субъекта предпринимательской деятельности действует не уполномоченное в установленном порядке лицо или печати, бланки документов с определенной степенью защиты и платежные инструменты субъекта предпринимательской деятельности переданы лицу, не уполномоченному на их хранение и (или) использование, либо лицу, передача которому этих печатей, бланков и платежных инструментов не допускается в соответствии с законодательством.

По мнению представителей бизнеса, новые обстоятельства не только расширяют нормы Налогового кодекса, но также появляются и формальные признаки, подменяющие доказательства предполагаемых нарушений.

ККС обращается к Комитету госконтроля Совету Министров с просьбой внести изменения и дополнения в инструкцию, исключающую необоснованные требования к субъектам хозяйствования, а также просит Генпрокуратуру и Минюст провести экспертизу постановления и потребовать приведения Инструкции в соответствие с нормами Налогового кодекса и Конституции Республики Беларусь.

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