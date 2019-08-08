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08. 08. 2019

Белорусский участок нефтепровода Сургут-Полоцк очистили от грязной нефти

Об этом сообщил директор компании "Полоцктранснефть Дружба" Василий Дроботов.

Василий Дроботов отметил, что очистка белорусского участка нефтепровода Сургут-Полоцк завершилась, и в нефтепроводной системе "Полоцктранснефть Дружба" теперь исключительно соответствующая ГОСТу российская нефть, сообщает БелТА.

На сегодня Беларусь полностью завершила процесс очистки нефтепроводов от российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями. Их содержание в десятки раз превышало максимальные значения по существующему стандарту. 

Как ранее сообщал Телеграф, поставки в Беларусь некачественной российской нефти снизили экспорт продукции предприятий концерна "Белнефтехим" на 800 млн долларов. 

 

 

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