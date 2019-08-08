В Минске долг по оплате услуг ЖКХ достиг 7,8 млн рублей

Об этом сообщили в филиале «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома». Цифра озвучена по состоянию на 1 июля 2019 года.

Дело касается домов, находящихся на обслуживании ЖКХ районов, в секторе индивидуальной жилой застройки, а также в некоторых самостоятельных товариществах собственников и ЖСПК, сообщают Минск-Новости.

При этом до 80 % граждан, не оплативших услуги ЖКХ, имеют недлительный период задолженности - один месяц. Однако за последние пять месяцев общая сумма долга увеличилась на 887 000 рублей - 1 февраля сумма задолженности составляла 6 950 рублей.

Начальник отдела по взысканию дебиторской задолженности единого РСЦ Минска Наталья Чернуха связывает это с увеличением количества лицевых счетов, которые обслуживает филиал ЕРСЦ. Их количество на 1 июля составляет 776 739. Также, по мнению руководителя, уезжая в отпуска, жители столицы часто забывают своевременно вносить оплату. Хотя наличие интернет-банкинга позволяет сделать оплату из-за границы в любое время.

В первом полугодии 2019 года в Минске по причине отсутствия платежей были отключены коммунальные услуги в 8 063 квартирах. В 6 477 квартирах приостановили пользование элктроэнергией, в 1 559 — отключили телевидение, в 19 — водоснабжение и в 8 — газоснабжение.

Согласно нормам, приостановление оказания коммунальных услуг грозит в случае неоплаты более двух платежных периодов.