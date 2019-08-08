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08. 08. 2019

В Пинске рабочие нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ

Фото: УВД Брестского облисполкома

Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

75-миллиметровый артиллерийский снаряд обнаружили рабочие компании "Пинскэлектросервис", проводившие земельно-строительные работы по замене высоковольтного кабеля на улице Базовая, сообщает Sputnik.by.

Рабочие сообщили о находке сотрудникам Пинского ГОВД. На место прибыл наряд милиции. Зона, где обнаружен снаряд, охранялась до прибытия саперно-пиротехнической группы войсковой части 7404.

По имеющейся информации, на данный момент снаряд уничтожен.

 

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