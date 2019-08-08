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08. 08. 2019

В Ивацевичах перевернулась машина скорой помощи в результате ДТП - видео

ДТП произошло в Ивацевичах, вечером 7 августа, после 21.00, на перекрестке улиц Ленина и Клютко. Машина скорой помощи столкнулась автомобилем Ситроен С5, сообщил портал "Першы Рэгiён".

В результате аварии автомобиль скорой помощи перевернулся. Жертв нет. На место происшествия прибыли представители экстренных служб. Пожарные сделали пенную подушку под авто в целях предотвращения возгорания.

По информации УВД Брестского облисполкома, в результате ДТП 36-летний водитель и 58-летний пассажир микроавтобуса получили травмы.

 



 

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