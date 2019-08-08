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08. 08. 2019

8 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси пройдут сильные дожди и грозы по причине циклона, двигающегося с европейской территории. Ветер ожидается порывистый, от 10 до 20 м/c. В некоторых местах возможен густой туман. Также Белгидромет объявил штормовое предупреждение. Скорость порывов ветра может превышать 20 м/c, сообщает БелТА

Днем температура будет от 17 до 23 градуса, на территории юга Беларуси до 29 градусов. 

 

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