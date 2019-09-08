Белорусы смогут бесплатно сходить на матч БАТЭ с «Сараево»

Белорусам предложили 15 августа бесплатно посетить матч Лиги Европы между командами Футбольным клубом БАТЭ (Борисов) и Сараево (Босния и Герцеговина). БПС-Сбербанк совместно с платежной системой Visa предоставят билеты и трансфер первым 40 поклонникам клуба, которые оформят «карту болельщика».

Для получения бесплатного билета нужно в числе первых сделать предзаказ «карты болельщика» на сайте . Платить за выпуск «пластика» не нужно, а стоимость обслуживания зависит от безналичной активности и составит от 0 до 1,5 рубля. Официальная презентация карты пройдет в день матча. Пока известно лишь, что в нее будут «вшиты» скидки, привилегии и бонусы для футбольных болельщиков.

Оформить карту можно до 14 августа. Первые 40 человек получат карточку на «Борисов-Арене» в день поединка. Помимо прохода на матч Лиги Европы, банк обеспечит трансфер из Минска до стадиона и обратно. Претендовать на свободные места может любой белорус старше 18 лет.

ФК БАТЭ сыграет с балканским клубом 15 августа на «Борисов-Арене» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Первая встреча состоялась вчера в Зенице и завершилась в пользу борисовской команды (2:1).