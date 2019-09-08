Лента RSS
Подписаться на ленту
09 августа 2019, пятница, 15:22
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,29
09. 08. 2019

Платформа Яндекс.Авто станет доступна для автомобилей Jaguar и Land Rover через систему InControl Apps

Начиная с 9 августа 2019 года автомобили Jaguar и Land Rover, оснащенные мультимедийной системой Touch Pro с опцией InControl Apps, получат поддержку платформы Яндекс.Авто. Владельцы смогут выводить на центральный сенсорный экран автомобиля сервисы Яндекса, первым из которых станет Яндекс.Навигатор. Сначала поддержка навигации от Яндекса появится в приложении InControl Apps для смартфонов на базе Android, в дальнейшем планируется интеграция для устройств и на платформе iOS.

Опционально доступная система InControl Apps позволяет отображать совместимые приложения прямо с экрана смартфона на дисплее мультимедийной системы. Владельцу достаточно установить на смартфон приложения InControl Apps и Яндекс.Навигатор и подсоединить свое устройство к автомобилю через USB-порт, расположенный на центральной консоли. Таким образом, Яндекс.Навигатор, предустановленный на смартфон, станет доступен на бортовом дисплее наряду с другими приложениями. Подключение смартфона к автомобилю по Bluetooth позволит использовать динамики, например, для прослушивания голосовых подсказок.

Яндекс.Авто – это платформа для мультимедийных систем автомобилей с сервисами Яндекса на борту. Интерфейс сервисов адаптирован для использования за рулем. Яндекс.Навигатор, доступный в автомобилях Jaguar и Land Rover, позволит строить маршруты с учётом пробок, находить парковочные места и пользоваться голосовыми подсказками по ходу движения.

 

Это Интересно
Авто
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Опровергнуты сообщения о полете северокорейских космонавтов на Луну. Как выяснилось, в последний момент их пощадили.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.