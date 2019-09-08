В Жабинке убита женщина

6 августа нетрезвый 58-летний житель Жабинки убил дочь бывшей сожительницы.

Мужчина отмечал день рождение в компании 37-летней женщины, дочери бывшей сожительницы. В процессе распития спиртного у них произошел конфликт, в результате чего мужчина ранил женщину кухонным ножом. Когда понял, что натворил, перебинтовал пострадавшей рану в надежде, что ей можно помочь, сообщает sb.by.

Однако женщина не выжила. Наутро преступник обнаружил ее труп. Мужчина помыл пол, забрал нож и мобильный погибшей женщины, затем скрылся в лесу, где пробыл несколько дней. ПРи ехавшие по сигналу родственницы потерпевшей сотрудники милиции приехали на место, при помощи специалистов из ЖКХ и МЧС открыли замок и проникли в квартиру. Там и нашли труп женщины с колото-резаной раной. Следователи установили, что мужчина проживал вместе с потерпевшей. Также он ранее привлекался к уголовной ответственности.

В отношении жителя Жабинки возбуждено уголовное дело, в настоящее время он задержан.