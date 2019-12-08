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12. 08. 2019

В результате двух ДТП на Могилевщине пострадали велосипедисты

Утром 9 августа утром в Осиповичах, вблизи дома № 35 по улице Сумченко, автобус МАЗ сбил 15-летнюю велосипедистку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.

Девушка госпитализирована с травмами. Сотрудники ГАИ сообщили, что по имеющимся данным она ехала на велосипеде в наушниках.

11 августа днем, на 175-м километре автодороги Минск —Гомель, вблизи деревни Плесы Бобруйского района, пересекая проезжую часть, попал под колеса легковушки 67-летний велосипедист. Мужчина, житель Заболотья, получил множественные тяжелые травмы. 

В данный момент сотрудники милиции выясняют обстоятельства случившегося.

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