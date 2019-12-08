Президент Казахстана назначил нового посла в Беларуси

Касым-Жомарт Токаев назначил на должность посла в Беларуси Аскара Бейсенбаева, сообщает 24.kz.

Ему 58 лет. Бейсенбаев — доктор экономических наук, юрист. До сих пор он был депутатом верхней палаты парламента, руководил комитетом по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

По совместительству Аскар Бейсенбаев будет представлять Казахстан в органах СНГ.

Ермухамет Ертысбаев освобожден от должности посла Казахстана в Беларуси. В нашей стране он работал с осени 2017 года.