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12. 08. 2019

Президент Казахстана назначил нового посла в Беларуси

Фото: inform.kz

Касым-Жомарт Токаев назначил на должность посла в Беларуси Аскара Бейсенбаева, сообщает 24.kz.

 Ему 58 лет. Бейсенбаев — доктор экономических наук, юрист. До сих пор он был депутатом верхней палаты парламента, руководил комитетом по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

По совместительству Аскар Бейсенбаев будет представлять Казахстан в органах СНГ.

Ермухамет Ертысбаев освобожден от должности посла Казахстана в Беларуси. В нашей стране он работал с осени 2017 года.

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