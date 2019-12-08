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12. 08. 2019

В Беларуси на 13 августа объявлен оранжевый уровень опасности

Причиной тому ожидаемое ухудшение погодных условий во вторник, сообщают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В целом, погода будет облачной, с прояснениями. В некоторых районах страны пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град. Ветер юго-восточный, с порывами до 4-9 м/с, во время грозы -до  14 м/c.

Днем в некоторых местах ожидается шквалистый ветер до 15-20 м/c. Ночью температура составит 15-21 градус, днем 19-25 градусов, на юго-восточной территории до плюс 32.
 

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