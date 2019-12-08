Ермошина считает досрочное голосование удобной и эффективной формой для избирателей

Об этом председатель Центризбиркома заявила 12 августа в эфире Первого национального канала Белорусского радио.

Лидия Ермошина отметила: "Если взять выборы 2016 года, то 31% избирателей проголосовал на выборах досрочно. Эта форма очень удобная для избирателей, мы от нее отказываться не будем. И те, кто призывают отказаться, они не понимают всей технологии выборов. Более того, они хотят, чтобы в выборах тогда участвовало минимальное количество избирателей, мы же стремимся к максимальному. Поэтому этот процесс будет продолжаться. Кстати, досрочное голосование - это общепринятый европейский опыт".

Также председатель Центризбиркома подчеркнула, что не прозрачность ящиков поможет честным выборам, но наблюдение за ними. Она заметила, что на каждом избирательном участке зарегистрировано более семи наблюдателей.

По поводу ящиков Лидия Ермошина отметила, что в Витебской области около 70% - прозрачные ящики, в Минске около 50%, мало в Могилевской области. "Если говорить о демократичности выборов, - заметила она, - то в Могилевской области они всегда альтернативные, а в Витебской - не всегда. Поэтому у нас часто какую-то атрибутику связывают и с эффективностью власти, и с демократичностью выборов. Это не так. Все зависит, во-первых, от людей, которые организуют выборы, от их сознания и, конечно, от самих избирателей и кандидатов".