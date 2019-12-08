В Кировске пьяный племянник угнал машину у дяди

Проишествие случилось в пяти километрах от Кировска. Сотрудники ГАИ, прибывшие на место, не обнаружили в автомобиле водителя. Владелец авто, 59-летний мужчина отрицал факт вождения, так как был уверен, что его машина стоит в гараже.

Позже выяснилось, что пьяный племянник, ранее судимый за кражу, позаимствовал ключи от гаража, сел в авто и уехал. Не справившись с управлением, молодой человек вылетел в кювет. Затем он сбежал с места ДТП.

В отношении племянника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РБ (угон транспортного средства). Срок лишения свободы может составить до 5 лет.



