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12. 08. 2019

В Кировске пьяный племянник угнал машину у дяди

9 августа 26-летний молодой человек в нетрезвом состоянии принял решение покататься на автомобиле своего дяди и попал в аварию, сообщили в УВД Могилевского облисполкома. Машину выбросило в кювет.

Проишествие случилось в пяти километрах от Кировска. Сотрудники ГАИ, прибывшие на место, не обнаружили в автомобиле водителя. Владелец авто, 59-летний мужчина отрицал факт вождения, так как был уверен, что его машина стоит в гараже. 

Позже выяснилось, что пьяный племянник, ранее судимый за кражу, позаимствовал ключи от гаража, сел в авто и уехал. Не справившись с управлением, молодой человек вылетел в кювет. Затем он сбежал с места ДТП.

 

В отношении племянника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РБ (угон транспортного средства). Срок лишения свободы может составить до 5 лет.


 


 

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