Концентрат театральных событий: «ТЕАРТ» объявляет программу девятого форума

Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ» в девятый раз пройдет в Минске с 20 сентября по 8 октября. За три насыщенные театральные недели минчане увидят 4 спектакля международной программы и 11 мероприятий в рамках шоукейса Belarus Open. Образовательная платформа «Школа ТЕАРТа» в этом году пройдет под слоганом «Концентрат. Персона – режиссер». Билеты на самое громкое театральное событие этой осени уже в продаже.

В предыдущие годы зрители Форума исследовали «Театр в твоей голове» и становились участниками «Разгерметизации». IX Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ» пройдет под слоганом «Концентрат». «ТЕАРТ» позволяет ощутить максимальное присутствие театра в жизни города и его жителей. Концентрат смелых режиссерских решений, провокационных идей, актуальных тем, яркого исполнения и новых эмоций. Вся алхимия театра – в руках людей, умеющих создавать магию.

Организаторы Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»: Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Форум проходит при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и Минского городского исполнительного комитета.

«Концентрат» начнется с Belarus Open

«ТЕАРТ» начнется вечером 20 сентября театрализацией «Концентрат. Открытие».

Показы спектаклей программы Belarus Open стартуют 21 сентября. Куратор программы, театральный критик Людмила Громыко, из 32 заявок выбрала 8 самых ярких белорусских спектаклей последних лет: «Здесь вырастает новый белорусский театр, и в этом году определяющими для нас стали эксклюзивность режиссерской идеи, талантливое исполнение, размышления о мире и человеке в нем, а главное – о Беларуси».

21 сентября в акте в одном действии «Песнь песней» «АРТ Корпорейшн» приготовьтесь увидеть, как современное прочтение ветхозаветной истории откроет двери в мир страстного и нежного, томного и яростного чувства. Режиссер Юра Диваков, удостоенный награды Национальной театральной премии (2018), предлагает обратиться к телесности как одной из главных составляющих романтической любви.

В шорт-лист попал еще один спектакль Юры Дивакова: «Павятовы лекар» по произведению Франца Кафки. История начнется с неудобного обстоятельства: врачу нужно ехать к больному, а коня нет. Правда, никогда точно не знаешь, что появится или исчезнет в следующее мгновение. У врача появляются лошади – можно ехать, вот только цена за поездку будет слишком высока. Постановку Гомельского городского молодежного театра покажут 22 сентября.

Впервые в рамках Форума будет показан спектакль Беларусского Свободного театра. В «Доме №5» истории людей с инвалидностью переплетутся в широкое повествование о реальном жизненном опыте с ограниченными возможностями. Прочувствовать ограничения, которые герои сегодня испытывают в обществе, можно будет 20, 21 и 22 сентября.

Постановку по мотивам культовой советской пьесы, «Утиная охота» Александра Вампилова, покажут 21 сентября. «Не комедия» Республиканского театра белорусской драматургии «Охота на себя» расскажет, на первый взгляд, простую историю о типичной белорусской семье, внезапно получившей квартиру. Но постановка украинского режиссера Стаса Жиркова – о тех, кто считает себя взрослым, а на деле оказывается ребенком, который впервые попал не в новую квартиру, а в квест-комнату собственной жизни.

В рамках Belarus Open – два лучших спектакля сезона 2018/2019 по версии TUT.BY. 22 сентября «АРТ Корпорейшн» представит «Стражей Тадж-Махала» Александра Янушкевича. В спектакле по пьесе американского драматурга, лауреата Пулитцеровской премии, Раджива Джозефа лучшие друзья Бабур и Хумаюн охраняют великую красоту и тайну – индийский Тадж-Махал. По воле случая именно они становятся героями легенды о «ночи сорока тысяч рук». В постановке «Воздух» танцовщицы, хореографа и перформера Ольги Лабовкиной и театра танца KARAKULI создатели играют с идеей воздуха, рассматривая ее в разных смысловых плоскостях. Что остается, если исчезает воздух? На что мы готовы в экстремальных условиях ради еще одного вздоха? Танц-спектакль можно увидеть 25 и 26 сентября.

«Это МЫ, а не кто-то другой» – один из главных белорусских литературных бестселлеров последних лет, «Радива «Прудок» Андруся Горвата, лег в основу спектакля «ГЭТАМЫ», который покажут 22 сентября. «ГЭТАМЫ» Стаса Жиркова рассказывает о самом авторе, который когда-то работал в Минске, но, разочаровавшись в столичной жизни, переехал в полесскую деревню Прудок, чтобы восстановить дом своего деда, и вернуться к своим корням.

260 лет тому назад великий гуманист Вольтер нарисовал портрет своей эпохи – роман «Кандид, или Оптимизм». Получилась «картина маслом». Интерпретацию плутовского романа в одноименном спектакле Игоря Казакова можно увидеть 23 сентября в программе Belarus Open.

В рамках белорусского шоукейса впервые состоится презентация проектов «Театр социальных исследований». Уникальные для Беларуси проекты – Лаборатория социального театра ECLAB, HUNCHtheatre, «Крылы халопа» – рассматривают театр как социальное высказывание и механизм изменений в обществе.

Открывает серию презентаций Лаборатория социального театра ECLAB постановкой «Родные люди?». Мы постоянно слышим фразы: «каждая третья белоруска живет в ситуации физического, психологического или экономического насилия», «ежегодно третья часть всех тяжких преступлений в Беларуси – это убийства, совершенные в семье». Что скрывается за этими цифрами? Что может сделать каждый и каждая из нас? Эти и другие вопросы затронет постановка режиссера Валентины Мороз 21 сентября.

«ТЕАРТ» предлагает 21 сентября посетить спектакль «Левые диссиденты». Режиссер Владимир Щербань, открывший новый проект HUNCHtheatre, обратился к современной белорусской пьесе Алены Шпак и Андрея Диченко. Отдавая свою власть другому человеку в обмен на безопасность и комфорт, мы становимся объектами, теряем способность к созиданию, и эту пустоту заполняют те, кому мы эту способность передали. Происходит ли это добровольно? Как можно остаться собой, встраиваясь в систему, и как можно изменить систему, не встраиваясь в нее?

Завершит проект «Театр социальных исследований» презентация и аудиовизуальная инсталляция театра «Крылы халопа». Тема аудиоспектакля Brest Stories Guide – антисемитизм и уничтожение брестской еврейской общины в 1941–1942 годах. Перед началом войны в Бресте проживало около 24 000 евреев. Почти все эти люди были уничтожены. Рассказ об экскурсии по «несуществующему» Бресту и инсталляция, посвященная проекту, состоятся 22 сентября.

Международную программу откроет спектакль по Гомеру

Концентрат современного зарубежного театра представит «ТЕАРТ» в рамках международной программы. «ТЕАРТ. Концентрат» собрал 4 спектакля из Литвы, Франции, Грузии и Германии.

Откроется международная программа ироничным странствием по мотивам гомеровской «Одиссеи». Герои спектакля немецкого режиссера Анту Ромеро Нуньеса – Телегон и Телемах – вместе ожидают возвращения их хитроумного отца, который так долго скитается после разрушения Трои. Постановку на несуществующем языке «Одиссея» Театра Талия (Гамбург), одного из старейших театров Германии, покажут 28 сентября. Показ состоится в рамках чествования 25-летнего юбилея Института Гёте в Беларуси.

«Пиксель» хореографа Мурада Мерзуки – диалог двух миров: танца и визуального искусства. Благодаря 3D-изображению, реальное и нереальное переплетутся в единое целое, а классический сценический конфликт станет противостоянием возможностей тела и цифровой реальности. Постановка Национального хореографического центра Кретея и Валь-де-Марн и Компании «Кефих» построена на принципе оптической иллюзии, где невозможно понять, как танцоры отрываются от земли. Показ пройдет 1 октября.

Почему крупнейший австрийский драматург Томас Бернхард уверен, что современная Вена «гораздо хуже, чем пятьдесят лет назад»? Автор пьесы выбирает одну из своих любимых прелюдий: смерть главного героя и расследование деталей, которые к этому привели. Сюжет Бернхарда воплотил в своем спектакле «Площадь героев» польский режиссер Кристиан Люпа. «Площадь героев» – политическая драма и психологическое исследование на тему национализма и фашизма, который вовсе не закончился на Нюрнбергском процессе. Увидеть постановку Литовского национального драматического театра можно 5 октября.

Закроет Форум «ТЕАРТ» постановка режиссера, сценариста, художника, скульптора Резо Габриадзе. Сценарист легендарных советских фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза» привезет в Минск марионеточный спектакль «Сталинград» Театра Резо Габриадзе (Тбилиси, Грузия). Лучший по версии журнала «Нью-Йоркер» (2010), спектакль-реквием, спектакль-элегия соткан из воспоминаний Резо Габриадзе о последствиях Сталинградской битвы. Далекие картинки из забытого детства, вдовы в черном, калеки и инвалиды, слезы и горе бабушки режиссера – исторические события оживут на сцене 7 и 8 октября.