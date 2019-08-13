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13. 08. 2019

Лукашенко намерен разобраться с генпрокурором

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси намеревается провести серьезный разговор с представителями правоохранительных органов. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Следственного комитета Иваном Носкевичем.

Александр Лукашенко отметил, что к такому решению - проведению совещания с представителями правоохранительной системы, его подтолкнула ситуация с главным инженером Минского завода колесных тягачей Андреем Головачом, который 4 года содержался в СИЗО.

Белорусский лидер возмутился: "Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали" и добавил, что "мы к людям должны относиться по-человечески".

«Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так «надзирает» за уголовными делами и за соблюдением закона», – подчеркнул глава государства.

 

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