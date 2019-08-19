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19. 08. 2019

Возбуждено уголовное дело по факту ложных сообщений о минировании

Источник фото: Следственный комитет

Следственный комитет возбудил процесс по фактам ложных сообщений о минировании в Минске. Сообщения касались Национального аэропорта, а также гостиниц «Беларусь», , «Виктория Олимп Отель», «Юбилейная», «Гарни», «Пекин» и железнодорожного вокзала. В результате пришлось эвакуировать более 2000 человек.

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Работа всех объектов на данный момент возобновлена.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 340 УК РБ (заведомо ложное сообщение об опасности). Следователи СК устанавливают личность преступника, распространявшего заведомо ложные сообщения. 

ВСего в 2019 году возбудили 35 уголовных дел по факту заведомо ложных сообщений об опасности.

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