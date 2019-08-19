19 августа в Минске начался суд по "делу медиков"

В Минском городском суде 19 августа началось рассмотрение дела о коррупции в системе Минздрава, так называемого "дела медиков".

В числе обвиняемых - Александр Столяров, бывший директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава, его заместитель Сергей Зинченко, Сергей Лещиловский, бывший начальник отдела регистрации медтехники и изделий медназначения этого же центра, Вячеслав Гнитий, гендиректор "Белфармация", Наталья Судакова, бывшая гендиректор Гомельского УП "Фармация", Андрей Щука, экс-глава информационно-справочного отдела Гродненского РУП "Фармация" и другие. Всего на скамье подсудимых более 20 человек.

Михаил Гаврилов, директор госпредприятия "Академфарм", Сергей Шакутин, основатель сети аптек "Искамед" и ряд других обвиняются в даче взяток, сообщает Sputnik.by.

Александра Столярова обвиняют во взятках за ускорение процедуры проведения экспертиз в 2016-2017 годах. Ему предъявлено обвинение по 1, 2 и 3 частям статьи 430 "Получение взятки" УК РБ - получение взятки, получение взятки повторно и получение взятки в особо крупном размере. Срок наказания по этой статье может составить до 15 лет. Размер рассматриваемых взяток - от 50 до 5 тысяч долларов, на общую сумму около 50 тысяч долларов. Александр Столяров признал свою вину частично по 2 и 3 частям.

Сергею Зинченко, заместителю Столярова было предъявлено обвинение по 1 и 2 частям ст. 430 (получение взятки и получение взятки повторно). Вина им была признана полностью.

Сергей Лешиловский, начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний здравоохранения, признал вину в полном объеме по части ч. 1, 2 ст. 430 УК (получение взятки в крупном размере на сумму более 12 тысяч долларов).

По делу проходят 14 обвиняемых в даче взяток - от 50 долларов США до более 6 тысяч долларов США.





