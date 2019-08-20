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20. 08. 2019

На минском заводе железобетонных изделий обнаружена разлитая ртуть

Днем 19 августа главный механик завода железобетонных изделий о том, что на улице Селицкого найдена разлитая ртуть.

Бригада спасателей, которая отправилась на место происшествия на автомобиле химической и радиационной защиты выяснила, что при проведении работ по расчистке помещения склада от ненужных вещей, обнаружились 6 ртутных выпрямителей, которые использовались в старых сварочных аппаратах с ртутными колбами, емкостью каждая по 20 граммов. Две колбы были разбиты, а 40 граммов ртути вылились на бетон.

Спасатели провели демеркуризационные работы и изъяли ртуть для дальнейшей утилизации. Пострадавших нет.

 

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Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

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