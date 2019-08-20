На минском заводе железобетонных изделий обнаружена разлитая ртуть

Бригада спасателей, которая отправилась на место происшествия на автомобиле химической и радиационной защиты выяснила, что при проведении работ по расчистке помещения склада от ненужных вещей, обнаружились 6 ртутных выпрямителей, которые использовались в старых сварочных аппаратах с ртутными колбами, емкостью каждая по 20 граммов. Две колбы были разбиты, а 40 граммов ртути вылились на бетон.