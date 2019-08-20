Лента RSS
Подписаться на ленту
20 августа 2019, вторник, 10:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
20. 08. 2019

В Могилеве обсудят вопросы антимонопольного регулирования на трансграничных рынках ЕАЭС

22 августа в Могилеве состоится выездное заседание Общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили в Могилевском отделении БелТПП.

В рамках встречи эксперты ЕЭК проинформируют о правовых основах в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования на трансграничных рынках ЕАЭС и об ответственности за нарушения общих правил конкуренции, сообщает БелТА.

Также состоится личный прием у представителей ЕЭК, во время которого участники встречи смогут получить ответы на вопросы о конкретных ситуациях на товарных рынках. Встреча проводится с целью дать актуальную информацию о деятельности ЕЭК как юрлицам, так и обычным гражданам, также ИП, некоммерческим и общественным организациям Беларуси.В частности, это касается темы конкуренции и антимонопольного регулирования, получения консультаций о процедуре подачи заявлений (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

Чтобы задать свои вопросы на личном приеме, неоходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
 

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.