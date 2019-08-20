В Могилеве обсудят вопросы антимонопольного регулирования на трансграничных рынках ЕАЭС

22 августа в Могилеве состоится выездное заседание Общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили в Могилевском отделении БелТПП.

В рамках встречи эксперты ЕЭК проинформируют о правовых основах в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования на трансграничных рынках ЕАЭС и об ответственности за нарушения общих правил конкуренции, сообщает БелТА.

Также состоится личный прием у представителей ЕЭК, во время которого участники встречи смогут получить ответы на вопросы о конкретных ситуациях на товарных рынках. Встреча проводится с целью дать актуальную информацию о деятельности ЕЭК как юрлицам, так и обычным гражданам, также ИП, некоммерческим и общественным организациям Беларуси.В частности, это касается темы конкуренции и антимонопольного регулирования, получения консультаций о процедуре подачи заявлений (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

Чтобы задать свои вопросы на личном приеме, неоходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

